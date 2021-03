Co wybrać: wynajem czy kupno mieszkania?

Zastanawiasz się - wynajem czy kupno mieszkania? Obie te opcje mają zarówno zalety, jak i wady. Chcesz dowiedzieć się jakie? Czytaj dalej!

Wynajem czy kupno mieszkania na kredyt?

Każdy, kogo na to stać bądź ma odpowiednią zdolność kredytową, prędzej czy później decyduje się na zakup mieszkania bądź też budowę domu. W naszym kraju panuje przekonanie, iż zakup nieruchomości daje ogromne poczucie stabilności i spokoju. To prawda, posiadając własne cztery kąty możemy czuć się bezpieczni. Niewiele osób jednak porównuje koszta związane ze spłatą kredytu hipotecznego do kosztów wynajmu.

Kiedy lepiej zdecydować się na wynajem?

Warto podkreślić, iż zaciągając kredyt na zakup mieszkania, przez wiele lat będziemy mieli poważne zobowiązanie finansowe, na które tak naprawdę nie każdy może sobie pozwolić. Nawet jeśli w danym momencie nasza zdolność kredytowa jest odpowiednia, trzeba liczyć się z tym że za parę lat może się to zmienić. Pamiętajmy również, że zgodnie ze zmianą stóp procentowych, rata naszego kredytu może nagle wzrosnąć. Tak naprawdę bezpieczniejszą opcją jest więc wynajem mieszkania, z którego w razie potrzeby możemy w każdej chwili zrezygnować.