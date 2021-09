Jak obliczyć całkowity koszt kredytu hipotecznego?

Wielu z nas wcześniej czy później zainteresują się opcjami finansowania zakupu nieruchomości. Jednym z nich jest kredyt hipoteczny, który jednocześnie należy do najpopularniejszego rodzaju finansowania kupna mieszkania czy domu. Jak obliczyć całkowity koszt kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny

W życiu każdego przychodzi moment, kiedy decydujemy się na wyprowadzenie od rodziców, zakończenie wynajmowania mieszkań czy pokojów lub domów i zaczynamy marzyć o własnej nieruchomości, którą urządzimy i wykończymy tak jak chcemy. Co więcej, nabywanie mieszkań jest niezwykle popularne również ze względu na fakt, iż to doskonała inwestycja, gdyż ceny nieruchomości rosną w zatrważającym tempie. Zatem jak obliczyć całkowity koszt kredytu hipotecznego, by wiedzieć ile dokładnie środków potrzebujemy, by kupić wymarzone mieszkania czy dom?

Jak obliczyć całkowity koszt kredytu hipotecznego?

Pierwszą zasadą jest fakt, iż koszt kredytu hipotecznego 2021 jest uzależniony od wkładu własnego. Dostępne na rynku oferty różnią się między sobą w zależności od banku i są uwarunkowane oprocentowaniem, czyli marżą zarzuconą przez bank. Pamiętajmy, że marżę można negocjować i jest ona głównym czynnikiem wpływającym na koszt kredytu! O tym jak obliczyć całkowity koszt kredytu hipotecznego dowiemy się z bloga Mieszkalnik.