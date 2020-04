Zarządzanie wynajmowanym mieszkaniem i opieka nad najemcami nie jest łatwą kwestią. Jeśli jesteś gotowy zainwestować, ale nie chcesz zarządzać najmem - sprawdź ofertę Mieszkalnika.

Mieszkalnik, czyli zarządzanie najmem

Mieszkalnik to firma z Krakowa, która zajmuje się tworzeniem gotowców inwestycyjnych. Obszar działalności firmy, polega na wykupie nieruchomości z potencjałem, jej remont i podział na pokoje, a następnie sprzedaż i dalszy podnajem. Inwestor zyskuje przede wszystkim przewidywalny i stały dochód z najmu, a także brak konieczności zarządzania mieszkaniem czy najemcami.





Od czego zacząć?

Co dokładnie oznacza zarządzanie wynajmowanym mieszkaniem, którym zajmuje się Mieszkalnik? Jest to przede wszystkim wynajdywanie najemców, przygotowywanie dokumentacji i umów, a następnie opieka nad najemcami (np. wszelkie naprawy w mieszkaniu). Jeśli chciałbyś oszczędzić czas, który potrzebny jest na wykończenie lokalu lub nie lubisz zajmować się tego typu kwestiami i zainteresowała Cię oferta, którą proponujemy jako Mieszkalnik - zapraszamy do kontaktu!