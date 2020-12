Notarialna umowa deweloperska

Podczas zakupu mieszkania wymagane jest podpisane umowy deweloperskiej. Odbywa się to w towarzystwie notariusza.

Czym jest umowa deweloperska?

Umową deweloperską nazywa się podstawowy dokument podczas nabywania nieruchomości. Deweloper zobowiązuje się w niej do ustanowienia własności i przeniesienia jej na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia. Umowę podpisuje się w sytuacji, kiedy interesujące nas mieszkanie jest dopiero w trakcie budowy lub nie uzyskano jeszcze specjalnego pozwolenia na jego użytkowanie. Stanowi ona podstawę do wpisu do księgi wieczystej.

Co powinno znaleźć się w takim dokumencie?

Aby umowa deweloperska mogła być uznana za pełnoprawny dokument, powinna zawierać następujące elementy: określenie stron, miejsce i datę podpisania umowy, cenę nieruchomości oraz szczegółowe informacje o niej. Ważny jest również termin przeniesienia prawa własności, czy wysokość i terminy świadczeń pieniężnych. Konieczne są także informacje dotyczące rachunku powierniczego, gwarancji bankowej, czy ubezpieczenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych zapisów w takiej umowie, zapraszamy na naszego bloga firmowego, gdzie znalazł się szczegółowy artykuł na ten temat.